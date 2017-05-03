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القومي لحقوق الإنسان يطالب بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
المجلس القومي لحقوق الإنسان

القومي لحقوق الإنسان يطالب بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام

2017-05-03 16:27:51
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أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اهتمامه بالتطورات القانونية والمؤسسية الخاصة بتنظيم المجال الإعلامي الوطني، مشددا على ضرورة أن تتسق تلك التطورات القانونية والمؤسسية مع الدستور، ومع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعتها مصر.

ويرى المجلس أن ثمة تطورات إيجابية في تنظيم المجال الإعلامي، يمكن رصدها في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتصلة بتشكيل الهيئات الإعلامية، وإنشاء نقابة الإعلاميين، فإنه يشدد على ضرورة تلبية بقية الاستحقاقات الضرورية في هذا الصدد.

جاء ذلك - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - للمجلس تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا فيه المجلس إلى إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإزالة العقوبات السالبة للحرية في مجالات النشر والإذاعة، وإصدار قانون الحق في تداول المعلومات.

كما يشدد المجلس على ضرورة الحرص على استقلالية الهيئات الإعلامية الوليدة، وقيامها بدورها في صيانة حق المواطنين في التزود بمحتوى إعلامي متعدد، ومتنوع، وملتزم بالمعايير المهنية في ظل مجال إعلامي حر ومسؤول. ​

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