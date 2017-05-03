مجلس النواب يوافق على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين تجمعات إفريقية2017-05-03 16:32:32
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق إفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي .
وتهدف الاتفاقية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتطوير البنية الأساسية، والتطوير الصناعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بإنتاج السلع والخدمات بهدف العمل على تحقيق أهداف التكتلات الثلاثة من خلال القضاء على الفقر والجوع وتعزيز العدالة الاجتماعية والصحة العامة ودعم التنمية البشرية.
كما تهدف الاتفاقية إلى حرية انتقال الاستثمارات ورجال الأعمال، وإيجاد بيئة ملائمة لتطوير القطاع الخاص، وتعميق التكامل الاقتصادي، وفتح أسواق الدول أعضاء المنطقة أمام صادرات بعضها.
وتسهم الاتفاقية في رفع الكفاءة الاقتصادية للتكتلات الثلاثة من خلال إنشاء اتحاد جمركي واحد يبدأ بمنطقة للتجارة الحرة، وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وتخفيض الاعتماد وبشكل كبير على الاستيراد في تلبية مختلف احتياجاتها ومتطلباتها.
وتساعد الاتفاقية الدول الأعضاء من خلال تكثيف تعاملاتها البينية على تعزيز التجارة في السلع والخدمات والبنية التحتية والاستثمارات عبر الحدود والتنمية الصناعية وانتقال رجال الأعمال، ما يوفر قدر من العملات الأجنبية التي كانت تخصصها هذه الدول للاستيراد ما يسهم بالتبعية في تخفيض العبء على ميزان مدفوعاتها.
وتدعم الاتفاقية كذلك التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكافة الأطراف المنضمة والدول الإفريقية المنضمة للاتفاقية.
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