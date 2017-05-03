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تناول الإفطار واقفا في أواني مربعة يريح المعدة
فطار اطفال - اكل صحي

تناول الإفطار واقفا في أواني مربعة يريح المعدة

2017-05-03 16:21:19

نصحت استشاري أبحاث علم الأعصاب بجامعة أوكسفورد البريطانية الدكتورة جنيفر نيوسون، بتناول الإفطار في أوان مربعة في الوضع واقفا وعدم بدء اليوم باحتساء قدح من القهوة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن بحثا أجرته نيوسون ، كشف أن تناول الحبوب في إناء مربع يجعلك تشعر أن معدتك أكثر امتلاء مقارنة بتناولها في إناء مستدير إذ أن ذلك يزيد من مفهوم التغذية داخل العقل، ومن ثم سيشعر العقل أنه تم تلقي كميات أكبر من الغذاء

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