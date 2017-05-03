وزير التربية والتعليم يلتقي بمجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية2017-05-03 16:20:29
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية دور البحوث التربوية، في إثراء العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه من الضروري تفعيل هذه البحوث، وتطبيقها على أرض الواقع.
جاء هذا خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية اليوم الأربعاء والذى قال فيه إن الوزارة لديها العديد من الجهات التي تتداخل في بعض مهامها، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين هذه الجهات؛ وعلى أهمية تنسيق العمل بين المراكز التابعة للوزارة؛ لتعظيم الاستفادة القصوى بينهم؛ من أجل صالح العمل.
كما أشار إلى أن بنك المعرفة أصبح متاحًا الآن، ويمكن أنه يتم دراسة مقترح تدريب المعلمين على استخدام بنك المعرفة من أجل الارتقاء بهم.
وقال الوزير إنه سيتم الاستفادة من الكوادر المتميزة بالمركز في أمور تتعلق بالعملية التعليمية، موجهًا بقيام المركز بإعداد بحوث عن التحول من الكتب الورقية إلى الإلكترونية.
استعرضت الدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية خلال الاجتماع أهداف المركز حيث أوضحت أنه يهدف إلى حشد كافة إمكانيات البحث العلمي في شؤون التربية والتعليم، لتزويد المسؤولين والمشتغلين بالسياسة التعليمية، وخطط التعليم بالمعلومات العلمية والتربوية السليمة، التي تساعد الطلاب عبر المراحل الدراسية والفنية على النمو والنضج عقليًا وماديًا، وتهيئتهم لاستيعاب ما يستجد في ميادين العلم والإسهام في تطويره وجعله في خدمة المجتمع.
وأضافت أن المركز يستمد هذه البحوث من الميدان، ويقوم بإجرائها الشُعب والأقسام المختلفة بالمركز، وذلك في ضوء خطة مصر 2030، هذا بالإضافة إلى الاطلاع والاستفادة على الاتجاهات العالمية المعاصرة.
وأوضحت بأن هناك استفادة من البحوث التي قام بها المركز، والتي تضمنت برنامج مقترح في تطبيقات الاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء؛ لتنمية وعى طلاب التعليم ما قبل الجامعي بالقضايا البيئية في مصر، وتطوير مناهج التعليم العام في ضوء بعض القضايا المعاصرة، وقضايا الأمن الإنساني في المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي، ووضع آليات تحقيق الانضباط المدرسي في ضوء معايير الجودة الشاملة، فضلًا عن تدريب الإخصائيين الاجتماعيين عليها، وكذا تفعيل الأمن الفكري لمواجهة ظاهرة العنف والتطرف، وإجراء العديد من البحوث في مجال تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى وضع إطار مقترح لمهارات القرن الحادي والعشرين، فضلًا من الإستفاة من بنك المعرفة ووضع نظام للبحث في المناهج، للتشجيع على الإبداع.
كما أشارت إلى أن المركز بصدد الإعداد لعقد مؤتمر بالتعاون مع منظمة اليونسكو عن التنمية المستدامة والتحديات لضمان التعلم الجيد وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة ، وفى هذا الصدد وجه شوقي بأن يتم مشاركة الوزارة في إعداد الأجندة الخاصة بالمؤتمر تماشيًا مع سياستها.
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