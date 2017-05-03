 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 04:51 مساءً
روابط سريعة
رئيس النواب يحيل تعديلات على قانون تنظيم الصناعة للجان المختصة
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

رئيس النواب يحيل تعديلات على قانون تنظيم الصناعة للجان المختصة

2017-05-03 16:15:49

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 23 من قانون تنظيم الصناعة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والشؤون الاقتصادية؛ لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأثناء استعراض مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3