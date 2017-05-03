أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبا آخرين بشأن تعديل المادة 23 من قانون تنظيم الصناعة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والشؤون الاقتصادية؛ لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأثناء استعراض مشروعات القوانين المقدمة من النواب.