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مساعد الرئيس الروسي: مكالمة بوتين وترامب "إيجابية للغاية"
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

مساعد الرئيس الروسي: مكالمة بوتين وترامب "إيجابية للغاية"

2017-05-03 16:18:24
وكالات

وصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، المحادثة الهاتفية التي جرت أمس الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بـأنها “إيجابية للغاية”.
وقال أوشاكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء “تاس” الروسية - “مكالمة بوتين وترامب كانت عملية وجيدة وإيجابية للغاية”.
ومن جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس الثلاثاء الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بأنها كانت “بناءة جدا”.. وأضاف تيلرسون في تصريح صحفي: “إنها محادثة إيجابية جدا وتم فيها تبادل للآراء بالتفصيل...فلنر ماذا سينجم عن ذلك”.
وكان قصر الرئاسة الروسي “الكرملين” قد قال في بيان له إن الرئيسين أعربا عن ترحيبهما بعقد لقاء شخصي بينهما على هامش قمة الـ20 المزمع عقدها في يوليو المقبل في مدينة هامبورج الألمانية”.

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