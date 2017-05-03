حثت الصين اليوم الأربعاء، جميع الأطراف المعنية بالقضية الكورية على تجنب الإجراءات التي قد تزيد من حدة التوترات في شبه الجزيرة الكورية عقب إجراء مناورات بالقرب من المنطقة من قبل القوات الجوية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - أنه نظرا للحالة البالغة التعقيد والحساسية بشبه الجزيرة الكورية، تعارض الصين قيام أي طرف باتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد من التوترات وتضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

تأتي تصريحات المتحدث، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية أقلعت من القاعدة الجوية الأمريكية في جزيرة (جوام) بالمحيط الهادئ أول أمس الاثنين وأجرت تدريبات مشتركة مع طائرات مقاتلة من كوريا الجنوبية في خطوة وصفتها كوريا الشمالية بأنها تستهدفها وأنها “استفزاز متهور” يمكن أن يدفع المنطقة إلى حافة الحرب.

وأكد قنغ ، أن الأولوية هي لتخفيف الوضع المتفاقم واستئناف الحوار والمفاوضات بين جميع الأطراف، مطالبا الجميع بالعمل على ضبط النفس والحفاظ على الهدوء، وتهيئة الظروف للتواصل والحوار.