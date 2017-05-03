رئيس «موانئ البحر الأحمر»: «سفاجا» ستكون محطة متعددة الأغراض خلال عامين2017-05-03 16:27:38
أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن سعي الدولة بأن يكون ميناء سفاجا ميناء رئيسي لمصر على البحر الأحمر لخدمة المناطق الصناعية حديثا على شبكة الطرق بين سفاجا وقنا ومناطق المثلث الذهبي وجنوب الوادي بالإضافة إلى خدمة أفريقيا و”طريق الحرير” الذي تتبناه الصين.
وأوضح أبوسنة من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء مناقشات بين وزير النقل الدكتور هشام عرفات مع شركة “سي. أر .بي. سي” الصينية وهي من الشركات الكبرى التي تعمل في مجالات تطوير الطرق والكباري والموانئ لبحث وجهات النظر حول تطوير ميناء سفاجا، مشيرا إلى أن الدولة تهدف لبناء محطة كبيرة متعددة الأغراض خلال عامين.
وأعلن أنه سيتم استخدام وسائط بين جميع وسائل النقل لتقليل تكلفة النقل للبضائع، مؤكدا أنه هناك توجهات أخرى لتطوير العديد من الموانئ.
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