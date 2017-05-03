بدء تجربة «مصر المحروسة 8» لمكافحة التلوث البحري بالزيت2017-05-03 16:07:12
شهد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله اليوم الأربعاء افتتاح فعاليات التجربة العملية (مصر المحروسة 8)، والتي نظمتها شركة “بتروسيف”، إحدى شركات قطاع البترول، بالتعاون مع المحافظة و7 شركات بترول و4 هيئات حكومية وجمعيات أهلية.
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الفاعليات بدأت بمؤتمر علمي لمناقشة الأساليب العلمية والبيئية لأعمال مكافحة التلوث، حيث تم استعراض خطوات التعامل عند حدوث تسرب بترولي يضرب شواطئ المحافظة، ودراسة متكاملة للعوامل البحرية بالاعتماد على برنامج لحساب اتجاه بقعة الزيت باستخدام الطرق الأكثر حفاظا على البيئة، وذلك بحصر البقعة الزيتية واسترجاعها عن طريق أحدث المعدات.
وتضمنت التجربة مناورة عبارة عن تلقي عبارة بلاغ بظهور بقعة زيت يقدر حجمها بحوالي 150 طن زيت خام بمنطقة بحرية تقع شمال مدينة الغردقة، حيث تم دفع وحدات بحرية تابعة لشركات البترول العاملة بمنطقة جبل الزيت لتنفيذ أعمال المكافحة البحرية واسترجاع الزيوت بالطرق الميكانيكية وباستخدام نظم النمذجة الإلكترونية، وتم تحديد المواقع الشاطئية المنتظر وصول الزيت إليها، حيث تم استخدام الحواجز البحرية العائمة لحماية البيئة الحساسة بالغردقة، فيما قامت فرق المكافحة الشاطئية بتنفيذ أعمال تنظيف الشواطئ.
ونوه المحافظ بأن المناورة أسفرت عن زيادة التعاون بين الجهات المنوط بها القيام بمكافحة التلوث، حيث أظهرت التجربة مدي الخبرات المكتسبة للأطقم العاملة في مجال المكافحة والتنسيق الجيد بين جميع غرف العمليات.
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