محافظ القاهرة: التعاقد مع شركات صيانة متخصصة قبل افتتاح موقف السلام

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية متخصصة من مديرية الإسكان لمراجعة الأعمال الإنشائية التي تمت بموقف السلام وإبداء ملاحظاتها الفنية لتستطيع الشركة المنفذة إجراء التعديلات المطلوبة قبل استلام الموقع إنشائياً، تمهيدا لبدء تركيب المعدات التكنولوجية الخاصة بإدارة الموقف الكترونيا سواء في التشغيل أو المراقبة .

وقال محافظ القاهرة -خلال الاجتماع الدوري مع مسئولي المحافظة لمتابعة المشروع اليوم الأربعاء- إن العمل بمشروع موقف السلام المقام علي مساحة 12.5 فدان بحي السلام شارف على الانتهاء و تقيمه المحافظة لتجميع سيارات وأتوبيسات النقل البري والنقل العام وسيارات الأقاليم والسرفيس الداخلي بموقع واحد لخدمة الركاب القاهرة ومحافظات الوجه البحري بتكلفة تقارب 70 مليون جنيه .

وأضاف أن الموقف الجديد سيكون بديلاً عن موقفي العاشر والنزهة الواقعين بمدخل القاهرة الشمالي الشرقي وسيسهم في حل الأزمة المرورية بتقاطع طريق مصر الإسماعيلية ومداخل الدائري للسلام والمرج ويحكم السيطرة المرورية علي المنطقة خاصة انه تم عمل حساب لتوفير مكان لإقامة محطة مترو أنفاق عند تصميمه لتحقيق تناسق وتكامل بين وسائل النقل المختلفة .

وطالب المحافظ مدير المشروع بالتعاقد مع شركات متخصصة للصيانة قبل افتتاح الموقف للحفاظ علي الاستثمارات التي وفرتها الدولة له وزيادة العمر الافتراضي للمنشأة والمحافظة علي كفاءة الإدارة والتشغيل والتأكد من استمرار فاعلية وسائل الحماية والأمان، وشدد على ضرورة قيام شركات الصيانة بالأعمال الاعتيادية لصيانة الإنارة والصرف الصحي ودورات المياه إلى جانب صيانة الشبكات العمومية الخاصة بالمراقبة والتحكم ومنظومة التشغيل الإلكتروني.

كما طالب بسرعة الانتهاء من نشر بالوعات الأمطار بكافة الممرات بالموقف قبل البدء في أعمال الرصف والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للانتهاء من الدراسات المرورية اللازمة لمداخل ومخارج الموقف مع الطرق العامة المحيطة بالمشروع وربطها مع الطريق الدائري لتحقيق السيولة المرورية اللازمة .