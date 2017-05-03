ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، مصادقة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 201 المنعقدة في باريس مساء أمس الثلاثا، على قرار يؤكد بطلان إجراءات دولة الاحتلال إسرائيل في مدينة القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن التصويت على القرار يؤكد أن الضمير الإنساني الحي يقف إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية، كما يؤكد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة لمدينة القدس وللمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وبطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام

1967 ويعتبرها لاغية ولا قيمة لها كونها صادرة من قوة احتلال ليس لها شرعية.

وشدد السلمي، على ضرورة تلبية مطلب اليونسكو لإيفاد بعثة لليونسكو للتواجد بشكل دائم في مدينة القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل،

السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية وتغيير

طابعها العمراني، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لإرغام دولة الاحتلال على وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والاستيطان وتهجير عرب مدينة القدس ومضايقتهم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وسائر الممارسات اللا إنسانية وغير المشروعة في مدينة القدس.