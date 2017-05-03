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مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من 20 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
محاكمة ـ محكمة‎

مباحث تنفيذ الأحكام تنفذ أكثر من 20 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

2017-05-03 16:01:12
وكالات

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
أسفرت نتائج الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 20 ألفا و347 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 123 حكما جنائيا، و8 آلاف و471 حكم حبس جزئي، وألف و458 حكم حبس مستأنف، و7 آلاف و853 أحكام غرامات، وألفين و442 أحكام مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .

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