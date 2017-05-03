أكد الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي في موسكو، أن كل ما يجري بمفاوضات “الاستانا” لحل الأزمة السورية مرتبط بالدول المتورطة بالأزمة، موضحا أن بقاء أو انسحاب الفصائل المعارضة المشاركة بالمفاوضات تقرره الدول الداعمة لها.

وقال شعيتو من خلال مداخلة هاتفية على قناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، أن الأطراف السورية المتنازعة لا تقرر شيئا بدون العودة لداعميها.

وأعلن أن انسحاب فصائل المعارضة السورية بمفاوضات “الاستانا” تؤكد أن “الدول الداعمة” لم تقرر نهائيا الانخراط في العملية السياسية ودفع الأزمة نحو حل وحوار سياسي، مشيرا إلى احتمالية أن يكون احتمالية انسحاب المعارضة من المفاوضات وسيلة ضغط لرفع مستوى المفاوضات وعمل مناورات سياسية للحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية.

وكانت مصادر قد أعلنت عن انسحاب وفود المعارضة السورية من مفاوضات “الاستانا” لحل الأزمة السورية اليوم الأربعاء، اعتراضا على استمرار قصف الجيش السوري لمدينة “درعا” السورية.