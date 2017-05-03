أكد مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية أن لقاء الرئيس اليمني “عبد ربه منصور هادي” بالعاهل السعودي “الملك سلمان بن عبد العزيز” في جدة السبت الماضي، تركّز على استعراض ما تم إنجازه في إطار عملية “إعادة الأمل” التي انطلقت قبل حوالي عامين.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”: “إن هادي بحث مع خادم الحرمين الشريفين خطوات الدفع بعملية إعادة الأمل وحل كل ما قد يواجهها من معوقات بشكل فعال وعاجل”.

وأضاف: “اللقاء أسفر عن اتفاق البلدين بالتنسيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على تشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وبحث كل ما يطرأ من أمور تعيق تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للشرعية في الجمهورية اليمنية والتحالف العربي الداعم لها، وإنهاء الحالة الانقلابية باستعادة سيادة الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة بفرض الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها على كافة الأراضي اليمنية”.

وعبّر المصدر عن تقديره الكبير وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان” على مواقفه المشرفة إلى جانب اليمن، والتي تعبر عن الأخوة الصادقة ومتانة العلاقة بين الأشقاء في المملكة خاصة، ودول التحالف العربي عامة، وبين أشقائهم في الجمهورية اليمنية.