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المتحدث باسم حزب "التجمع الوطني": على الجزائريين أن يشاركوا بكثافة في الانتخابات التشريعية
الانتخابات الجزائرية

المتحدث باسم حزب "التجمع الوطني": على الجزائريين أن يشاركوا بكثافة في الانتخابات التشريعية

2017-05-03 15:00:48
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دعا المتحدث باسم حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الجزائري شهاب صديقي متصدر قائمة الحزب بالعاصمة الجزائريين إلى مشاركة شعبية كثيفة فى الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها غدا الخميس.

وقال صديقي - في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - :”نحن نطالب بترسيخ وبناء ديمقراطية حقيقية وطبيعة الحال فان تلك الديمقراطية لا تكون بالمقاطعة لان المقاطعة فعل استنائي وليس قاعدة لبناء الديمقراطية”.

وأضاف :”أن الديمقراطية تبنى بالمشاركة وليس بالمقاطعة ، أذهب وقل رأيك كما تشاء فالمشاركة هي الأساس والمقاطعة هي الاستثناء ونحن في مرحلة البناء لسنا في حاجة إلى استثناءات خاصة أن الدستور المعدل جاء بكثير من الضمانات التي تعمل على تعميق الحريات”.

وأشار المتحدث باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ، الشريك الرئيسي في الحكومة والقوى السياسية الثانية في الجزائر ، إلى ما قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من تحسين وفتح مجال الحريات وإعطاء حقوق كبيرة للمعارضة وخاصة المعارضة البرلمانية ومحاولة ترسيخ ديمقراطية هادئة.

وأردف قائلا : “كل ذلك إن لم يتوج بمشاركة كبيرة فكأننا لم نفعل شيئا” ، مؤكدا ضرورة الوعي الشعبي ومشاركته في استرجاع بريق الفعل الانتخابي ومشاركته في تعميق الديمقراطية.

وأردف بالقول :” ما نخشاه هو الأغلبية الصامتة التي لا تدلي برأي ولا تبالي وعدم المبالاة ليس موقفا سياسيا إنما مشكلة توعية ونحن الآن في حاجة إلى وعي شعبي ..أعتقد أن هذه الانتخابات تأتي بعد الدستور المعدل الذي تكفل بكثير من الضمانات وتعميق الحريات وإعطاء حقوق كبيرة للمعارضة وخاصة المعارضة البرلمانية وتأتي أيضا في ظل تراجع أسعار البترول ومحيط إقليمي غير آمن، كل هذه الأشياء تجعلنا أن نتسلح بالوعي لنقدم الأفضل لبلدنا دائما”.

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