وزير إعلام لبنان يطالب بتطوير مفهوم الصحافة الاستقصائية2017-05-03 14:56:37
طالب وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي وكالات الأنباء بتطوير مفهوم الصحافة الاستقصائية لديها وملاحقة الخبر وما بعده.. مشيرا إلى أن هناك وكالات تعمل على تعزيز الصحافة الاستقصائية لحماية الرأي العام وحماية الشعوب من الفساد والارهاب، مؤكدا ضرورة تعزيز مفهوم النشاطات الثقافية عبر نشر ثقافة كل شعب.
وجاء ذلك خلال كلمة الرياشى امام الاجتماعات 42 للمجلس التنفيذي لوكالات انباء آسيا والمحيط الهادىء “أوانا” والذي تستضيفه “الوكالة الوطنية للاعلام” في حضور رئيس المنظمة مدير وكالة انباء اذربيجان اصلان اصلانوف ومديرى وكالات انباء من ايران (ارنا)، البحرين (بنا)، اليابان (كيودو)، الصين(شينخوا) ، تركيا (الاناضول)، ماليزيا (برناما)، ايران (مهر)، منغوليا (مونتسامي)، لبنان (الوكالة الوطنية للاعلام) روسيا(تاس)، كوريا(يونهاب)،
من جانبها، قالت مدير الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان ان لبنان الذي يستقبلكم اليوم على أرضه، تبلغ مساحته 10452 كيلومترا مربعا، يتعايش فيه ابناؤه من 18 طائفة متنوعة، ويستقبل اكثر من مليوني نازح سوري، ونازحين من العراق هاربين من العنف والارهاب، إضافة الى لاجئين فلسطينيين.
وأضافت: “إن لبنان الذي استعاد عافيته من حرب أنهكته طوال 30 عاما وتركت آثارها في كل المجالات، سعيد بأن يستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة وكالات انباء آسيا، في مطلع عهد رئيس جديد للبلاد هدفه الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد واستعادة هيبة المؤسسات، وبرعاية وزير للاعلام يعمل بجهد لتحويل وزارة الاعلام الى وزارة حوار وتواصل”.
وأوضحت ان الاجتماعات تناقش أربع قضايا متنوعة منها إعلام وكالات الأنباء في عصر التطور الرقمي ومحتوى وكالات الأنباء وعملها في وقت أصبح فيه المحمول في متناول الجميع ومعايير الصحافة الجديدة وتحول مهنة الصحافيين في مجال الإعلام الحديث ودور وكالات الإعلام في عدم تسويق الإرهاب.
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
الجزائريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى
يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى “الغرفة الأولى من البرلمان” للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات ...Wed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
بأمر القضاء.. برلمان الكويت لن يُحل
رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم ...Wed, 03 May 2017 09:31:25 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
بسنت فهمي: لست راضية عن «الاستثمار» 100%.. والمناخ يحتاج لمزيد من التهيئة
أكدت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيعمل على إصدار عدد من القوانين مثل “الإفلاس” و”العمل” و”الاندماج والاستحواذ” لتهيئة الأجواء عقب إصدار قانون ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيرانWed, 03 May 2017 08:46:30 GMT