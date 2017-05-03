طالب وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي وكالات الأنباء بتطوير مفهوم الصحافة الاستقصائية لديها وملاحقة الخبر وما بعده.. مشيرا إلى أن هناك وكالات تعمل على تعزيز الصحافة الاستقصائية لحماية الرأي العام وحماية الشعوب من الفساد والارهاب، مؤكدا ضرورة تعزيز مفهوم النشاطات الثقافية عبر نشر ثقافة كل شعب.

وجاء ذلك خلال كلمة الرياشى امام الاجتماعات 42 للمجلس التنفيذي لوكالات انباء آسيا والمحيط الهادىء “أوانا” والذي تستضيفه “الوكالة الوطنية للاعلام” في حضور رئيس المنظمة مدير وكالة انباء اذربيجان اصلان اصلانوف ومديرى وكالات انباء من ايران (ارنا)، البحرين (بنا)، اليابان (كيودو)، الصين(شينخوا) ، تركيا (الاناضول)، ماليزيا (برناما)، ايران (مهر)، منغوليا (مونتسامي)، لبنان (الوكالة الوطنية للاعلام) روسيا(تاس)، كوريا(يونهاب)،

من جانبها، قالت مدير الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان ان لبنان الذي يستقبلكم اليوم على أرضه، تبلغ مساحته 10452 كيلومترا مربعا، يتعايش فيه ابناؤه من 18 طائفة متنوعة، ويستقبل اكثر من مليوني نازح سوري، ونازحين من العراق هاربين من العنف والارهاب، إضافة الى لاجئين فلسطينيين.

وأضافت: “إن لبنان الذي استعاد عافيته من حرب أنهكته طوال 30 عاما وتركت آثارها في كل المجالات، سعيد بأن يستضيف اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة وكالات انباء آسيا، في مطلع عهد رئيس جديد للبلاد هدفه الاصلاح والتغيير ومكافحة الفساد واستعادة هيبة المؤسسات، وبرعاية وزير للاعلام يعمل بجهد لتحويل وزارة الاعلام الى وزارة حوار وتواصل”.

وأوضحت ان الاجتماعات تناقش أربع قضايا متنوعة منها إعلام وكالات الأنباء في عصر التطور الرقمي ومحتوى وكالات الأنباء وعملها في وقت أصبح فيه المحمول في متناول الجميع ومعايير الصحافة الجديدة وتحول مهنة الصحافيين في مجال الإعلام الحديث ودور وكالات الإعلام في عدم تسويق الإرهاب.