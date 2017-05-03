قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، تأجيل التنازل عن طلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، التي تنظر الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر إلى جلسة ٩ مايو الجارى.

واختصمت الطلب الذي حمل رقم ٣٩٥١٩ لسنة ٧١ قضائية، والمقدم من مصطفى كامل زاهر نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدائرة الثانية برئاسة المسنشار سامى عبد الحميد.