 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 03:11 مساءً
روابط سريعة
التكييف يضر بالصحة والوزن
arabstoday-ملابس-مدمجة-بتكييف-للهواء

التكييف يضر بالصحة والوزن

2017-05-03 14:55:18

أكدت دراسة حديثة أنه على الرغم من أن أجهزة تكييف الهواء اختراع جعلنا أكثر راحة ، إلا أنها تضر بصحتنا، لأن أجسادنا في حاجة للشعور بدرجة حرارة الجو الساخنة والباردة يوميا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة التي قام عليها علماء بجامعة ماستريخت في هولندا أظهرت أن التغيير في درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على المرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني مثلها مثل الأدوية الموصوفة الشائعة.

وقام الباحثون بنقل المرضى بين غرف تختلف فيها درجات الحرارة، ووجدوا أن استجابة المرضى للأنسولين الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم في مستوى صحي، قد ارتفعت بنسبة 40 بالمائة.

وأوضحوا أن التنقل بين درجات حرارة مختلفة يرفع معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية. وهو ما يولد الطاقة التي ينتج عنها الدفء وتجعل الخلايا أكثر استجابة للأنسولين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3