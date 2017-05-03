قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة إن زيارة بابا الفاتيكان لمصر تاريخية، وإن التغطية الإعلامية العالمية التي صاحبت زيارة البابا فرانسيس سيكون لها أثر إيجابي على القطاع السياحي بشكل عام.

وأضاف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة سوف تستغل الزيارة التاريخية لقداسة البابا ، لتؤكد للعالم أن مصر مهد الحضارة و أرضها تحتضن كافة الديانات والثقافات.

وقال الدميري إن المواد الدعائية والفيلمية الخاصة بزيارة البابا فرانسيس سوف تستخدم في كافة المعارض الدولية التي تشارك بها وزارة السياحة والهيئة بالخارج لتحقيق أكبر مردود للزيارة، متوقعًا أن تشهد الحركة السياحية تحسنًا ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن مصر شهدت على مدار الشهور الماضية زيارات لشخصيات عالمية، ساهمت في تصدير صور إيجابية، وانعكس ذلك على تحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج، مؤكدًا إن تلك الزيارات كانت بمثابة حملات ترويجية للمقصد السياحي المصري.

وأوضح أن الهيئة بصدد إنتاج فيلم ترويجي عن رحلة العائلة المقدسة لمصر لتستخدمه كمادة دعائية تستهدف به أسواق عديدة منها إنجلترا، وألمانيا، وأسبانيا، وبولندا، واليونان ، وعدد من دول شرق آسيا، و أمريكا اللاتينية، و روسيا حال استئناف الرحلات بين البلدين.

كما أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه تم بالفعل تجهيز (8) مواقع أثرية يشملها المسار المكون من 25 نقطة كمرحلة أولى ، وهي كنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة - كنيسة العذراء بالمعادي - أديرة وادى النطرون الثلاثة (الأنبا بيشوى – السوريان – الباراموس) - كنيسة العذراء بجبل الطير - دير المحرق بجبل قسقام - دير العذراء بجبل درنكة ، وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارتى الآثار والثقافة والكنيستين القبطية والكاثوليكية.