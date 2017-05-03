أعطي محمد بدر محافظ الأقصر رؤساء المدن والقيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر تكليفات محددة وواضحة لتنظيم سير العمل بالمحافظة وضمانا للمتابعة الجيدة لكافة المشروعات وتنفيذها في التوقيتات المحددة.

ووجه المحافظ خلال الإجتماع الذي عقده مع رؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بضرورة توزيع المهام والتكليفات لكل مسئول في المحافظة لتحديد المسئوليات والادوار بالاضافة الي تحديد الية لمحاسبة المقصرين في تنفيذ المهام الموكلة اليهم ومتابعة مدي التزامهم بالمدة الزمنية والتوقيتات المحددة لكل مهمة لتنفيذها .

استعرض المحافظ خلال الاجتماع الذي استمر اكثر من 6 ساعات ، كافة المشروعات والملفات التنموية بالمحافظة في عدة مجالات ابرزها ، ملفات الصحة والتعليم التي حازت علي الجانب الاكبر من الاجتماع بالاضافة الي ملفات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاستثمار والزراعة والتموين والشباب والرياضة والاوقاف ومصنع تعبئة اسطوانات البوتجاز والعديد من الملفات الاخري.

وتطرق الاجتماع الي الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل ومتابعة توفير السلع باسعار مناسبة ومراقبة الاسواق وتكثيف الحملات التموينية مع بحث امكانية تغيير توقيتات ومواعيد عمل عمال النظافة والتخفيف عليهم في فصل الصيف فضلا عن بحث كافة احتياجات المساجد خاصة في القري والنجوع للتنسيق مع الاوقاف وتلبيتها لتجهيزها قبل شهر رمضان.

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المشروعات التي لم يتم الانتهاء منها ومشروعات تحت الدراسة واخري جاري طرحها حيث شدد المحافظ علي ضرورة تنفيذ تكليفات الحكومة بسرعة انجاز الاعمال وضغط الجداول الزمنية المحددة في هذه المشروعات الهامة والتي منها مشروعات تطوير المنظومة الصحية والتي تشمل انشاء مستشفيات جديدة بمدن اسنا وارمنت والطود والقرنة واحلال وتجديد وتطوير مستشفيات الاقصر العام والاقصر الدولي والقرنة والبياضية والاستفادة من منشأت ومباني مستشفيات الشغب والدير والزينية.

وفي مشروعات التعليم بحث توفير اراضي لانشاء مدرسة يابانية وانجاز العمل بالمدرسة الصناعية بالطود والمدارس الاخري التي يجري العمل بها لدخولها الخدمة العام المقبل وكذلك سرعة الانتهاء من اعمال الصيانة للمدارس قبل بدء العام الدراسي .

وتواصل الاجتماع بعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وتغطية الترع والمصارف بكافة المدن وتوفير اراضي للمشروعات وسرعة تشغيل حمام السباحة الاوليمبي قبل العيد وانهاء دراسة تشغيل مصنع السماد وتطوير المرسي السياحي الجديد بتكلفة 33 مليون جنيه للمرحلة الاولي وتجديد وتزيين المعديات والعبارات النهرية للاهالي والمواطنين ومشروع انقاذ قرية حسن فتحي بالقرنة ودراسة الموقف الحالي لمصنع تعبئة البوتجاز بالطود.

ووجه المحافظ بإستغلال راحات رؤساء المدن والقيادات التنفيذية في العمل وذلك عبر متابعتهم للمشروعات بمكاتب المسئولين في القاهرة وعدم انتظار الخطابات والمكاتبات التي تستحوذ علي الوقت دون انجاز احيانا.