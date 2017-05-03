أسفر حريق شب، اليوم الأربعاء، في إحدى مزارع “زكريا عزمي”، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، والواقعة في منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، عند تدمير محاصيل فاكهة بالمزرعة.

تلقى اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من العميد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، يفيد بنشوب حريق فى إحدى مزارع الفاكهة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة.

وأسفر الحريق، عن تدمير تكعيبات محصول العنب ونحو 45 شجرة مانجو وتمت السيطرة على الحريق بواسطة 4 سيارات إطفاء قبل امتداد النيران لباقى المزرعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الحريق سببه جسم مشتعل، وكلفت نيابة نصر النوبة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة.