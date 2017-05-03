«الترابين» تصطاد 10 دواعش جدد.. بينهم قيادي أجنبي خطير2017-05-03 14:43:31
تمكنت قبيلة “الترابين”، وهي من أكبر قبائل سيناء، من أسر 10 داعشيين جدد بسيناء، بينهم قيادي أجنبي خطير يدعى “أسعد العمارين”، وقامت بتسليمهم للجيش.
وذكر موسى الدلح، المتحدث باسم القبيلة، أن مجموعة من شباب الترابين، قاموا فجر اليوم الأربعاء، بعملية نوعية ناجحة في عقر دار التنظيم الإرهابي، بمنطقة المهدية ونجع شبانة، جنوب رفح؛ أسفرت عن القبض على أحد أخطر قياداتهم وهو المدعو أسعد العمارين 37 عاماً، غير مصري الجنسية، ومعه 9 من أتباعه من دون إراقة قطرة دم واحدة.
وأضاف الدلح، في تصريحات لشبكة “العربية. نت”، أن العمارين كان يتولى الإمداد والتمويل في التنظيم وسبق وتمكن من تجنيد الكثيرين، حيث يحظى بمكانة كبيرة لديهم، وهو صهر القيادي الإرهابي شادي المنيعي ويقيم معهم في سيناء منذ أكثر من 4 سنوات، ويتمتع في تحركاته بحراسات مشددة من قبل الإرهابيين، مؤكداً أنه الآن أصبح بحوزة الجهات المختصة للتصرف حياله.
وقال إن عملية اصطياده تمت بطريقة نوعية، حيث انتظره شباب القبيلة فور دخوله لوكره الآمن والمحصن وتمكنوا من اصطياده.
وذكر الدلح أن القبائل أعلنت انتفاضتها ضد التنظيم المتطرف، وقررت اصطياد عناصره وتطهير أراضي سيناء منهم، مشيراً إلى أن كل قبيلة ستقوم بملاحقتهم في مناطقها وتسليمهم للجيش.
وكانت القبيلة قد أعلنت أمس الثلاثاء تمكنها من قتل 8 داعشيين والقبض على 3 آخرين، بينهم قيادي كبير آخر، وهو مسؤول الحسبة المسؤول عن منطقة جنوب رفح و الشيخ زويد.
يشار إلى أن قبائل سيناء قررت إنشاء تحالف قبلي يقوده الشيخ عبدالمجيد المنيعي، ويضم قبائل الترابين و التياها و الرميلات و السواركة، ويهدف لملاحقة عناصر التنظيم وتطهير أراضي سيناء منهم بالتنسيق مع الجيش.
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
الجزائريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى
يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى “الغرفة الأولى من البرلمان” للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات ...Wed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
بأمر القضاء.. برلمان الكويت لن يُحل
رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم ...Wed, 03 May 2017 09:31:25 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
بسنت فهمي: لست راضية عن «الاستثمار» 100%.. والمناخ يحتاج لمزيد من التهيئة
أكدت بسنت فهمي عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب سيعمل على إصدار عدد من القوانين مثل “الإفلاس” و”العمل” و”الاندماج والاستحواذ” لتهيئة الأجواء عقب إصدار قانون ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيرانWed, 03 May 2017 08:46:30 GMT