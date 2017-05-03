استدعت الهند سفير باكستان في البلاد اليوم الأربعاء على خلفية حادث قتل وتشويه جثث اثنين من الجنود الهنديين بإقليم كشمير قبل يومين، والذي تلقي الهند باللائمة فيه على القوات الباكستانية.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن متحدث باسم الخارجية الهندية قوله “إن بلاده نقلت للمسؤول الباكستاني غضبها العارم بشأن حادث القتل والتمثيل الوحشي بجثث الجنديين، لافتة إلي أن الهند طالبت بمحاسبة الضباط والجنود المسؤولين عن الحادث”، فيما لم يصدر رد فعل فوري من جانب الخارجية الباكستانية بشأن استدعاء السفير.

وكانت الهند قد اتهمت القوات الباكستانية باستهداف دورية للقوات الهندية وقتل اثنين من جنودها والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ وقذائف هاون على موقعين هنديين جنوب غرب خط المراقبة الذى يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، إلا أن باكستان نفت تلك المزاعم رافضة التعليق على اتهامات خرق وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن كلا البلدين تتهم الأخرى على نحو دوري بشن هجمات على قواتها المتمركزة على طول خط المراقبة، والذي يقسم إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.