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محافظ الشرقية: الحفاظ على الرقعة الزراعية أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات المحلية‎
محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد

محافظ الشرقية: الحفاظ على الرقعة الزراعية أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات المحلية‎

2017-05-03 14:44:18
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قال محافظ الشرقية اللواء خالد سعد، إن الحفاظ على الرقعة الزراعية سيكون أهم معايير تقييم رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى خلال الفترة القادمة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين ونقلهم من مواقعهم وإحالتهم للنيابة الإدراية.

وشدد المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع القيادات التنفيذية بالمحافظة- على ضرورة التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والتي أصبحت تشكل عبئا للثروة الخضراء، مؤكدا ضرورة إزالة التعديات عليها فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلا خرسانية.

بدوره، قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إنه تم إعداد عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية لإزالة التعديات على الأراضي، وإن تلك الحملات نجحت فى إزالة 707 حالة تعد على مساحة 27 فدانا بمختلف قرى ومدن المحافظة بنسبة 89% من إجمالي التعديات خلال أبريل الماضي.

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