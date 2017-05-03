بالفيديو.. برلماني: منحنا وزارة الاستثمار كافة الصلاحيات من خلال القانون الجديد2017-05-03 15:06:45
أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس منح وزارة الاستثمار كافة الصلاحيات الممكنة من خلال “قانون الاستثمار” بالتوازي مع مراعاة اختصاصات الوزارات الأخرى وتوازنها مع مطالب الوزارة مثل عملية تخصيص الأراضي للمشروعات، حيث أقر المجلس المادة الخاصة بـ”النافذة الاستثمارية أو مركز خدمة المستثمرين”.
وأعلن الشريف من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء، عن حرص المجلس لدعم كل أوجه التعجيل بإنهاء إجراءات المستثمرين بدون تعقيد وتعقب كل من يحاول إعاقة عملية الاستثمار في مصر، مضيفا أن الدكتور سحر نصر وزير الاستثمار قد أشادت ووجهت الشكر للمجلس على دوره في الموافقة على قانون الاستثمار.
وأضاف أنه قد تم وضع ممثلي الوزارات المختصة بقطاع الاستثمار بـ”مركز خدمة المستثمرين” حتى لا تداخل الاختصاصات.
وفي السياق نفسه، أشار المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن “البيروقراطية القاتلة” في إصدار التصاريح والتراخيص كان عائقا يواجه المستثمرين،
وأشاد صبور في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم، بفكرة “النافذة الاستثمارية أو مركز خدمة المستثمرين” وقال: “الفكرة جيدة ولكن التجربة ستثبت أذا كانت إيجابية أم لا”.
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