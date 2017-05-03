استقبل الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وفد من شركة انفور الاميريكية الشركة متخصصة في التكنولوجيا والتطبيقات المتخصصة والتي تعتزم تدشين اعمالها في مصر باستثمارات متوقعة تقترب من المليار دولار.

كما اجتمع رئيس البورصة ايضا بوفد من مجموعة سيتي بنك العالمية بحضور لفيف من كبار مسئولي المجموعة في المنطقة وخلال اللقاء اعرب مسئولي البنك الامريكي عن ارتياحهم جراء الاصلاحات والقرارات الاخيرة لاسيما المتعلقة بسوق النقد الاجنبي سواء تحرير سعر صرف العملة المحلية امام العملات الاجنبية وكذلك تخفيف القيود على تحويلات المستثمرين الاجانب للخارج

وفي هذا السياق اشار ريتو فابر رئيس الحفظ والتسوية لمنطقة اوربا والشرق الاوسط وافريقيا ان القرارات والاصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا انعكست ايجابا على قرارات عملاءنا للاستثمار في مصر كما اعادت للدولة المصرية موقعها على الخريطة الاستثمارية العالمية.

ومن جهته اوضح الدكتور عمران ان هذه اللقاءات تأتي في اطار جهود ادارة البورصة المستمرة في التواصل مع مجتمع الاعمال سواء على الصعيد الاقليمي والدولي لاستعراض التطورات الايجابية والاصلاحات الجذرية التي تشهدها مصر مؤخرا وخاصة فيما يتعلق بجهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ، كما تطرقت الاجتماعات لاخر التحديثات الخاصة بقواعد واجراءات القيد والتداول في البورصة