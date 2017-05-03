أعلنت جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أسماء أبرز المتقدمين للترشح لرئاسة الجامعة، خلفاً للدكتور جابر نصار، الذي يتولى المنصب منذ 4 سنوات.

وقالت الجامعة، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنه من بين أبرز الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجامعة، الدكتور جابر نصار، الرئيس المنتهية ولايته، والدكتور محمد عثمان الخشت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الحالي، والدكتور محمد لطيف، عميد معهد الأورام، والدكتور علاء بلبع، عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور سعيد الضو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الحالي.

يذكر أن جابر نصار -رئيس جامعة القاهرة-، سوف تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، ووفقًا لبيان أصدره المجلس الأعلى للجامعات، سوف يتم فتح باب الترشح السبت الموافق 6-5-2017.