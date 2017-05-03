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عودة عمرو بركات ومؤمن زكريا لقائمة الأهلي واستبعاد سعد سمير
عمرو بركات

عودة عمرو بركات ومؤمن زكريا لقائمة الأهلي واستبعاد سعد سمير

2017-05-03 14:49:47
أ ش أ

أعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس بالجولة 27 في مسابقة الدوري.

وضمت القائمة 21 لاعبا هم: شريف إكرامي وأحمد عادل ومحمد الشناوي، في حراسة المرمي.

خط الدفاع:على معلول ومحمد نجيب ومحمد هاني ورامي ربيعة باسم على وصبري رحيل.
خط الوسط:عمرو السولية وحسام غالي وعبد الله السعيد ووليد سليمان وأكرم توفيق وميدو جابر ومؤمن زكريا وكريم نيدفيد وعمرو بركات.

في خط الهجوم:كوليبالي وعمرو جمال واجايي.

واستبعد البدري كلا من سعد سمير واحمد حمودي وعماد متعب،كما يغيب حسام عاشور بسبب ايقافه 4 مباريات من قبل لجنة المسابقات.

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