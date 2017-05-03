نفى الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ما تردد حول تغيير مناهج “التربية الدينية” أو ألغائها، مؤكدا أنه سيتم عمل كتيبات أنشطة عن “القيم والمبادئ” للطلاب.

وأعلن حجازي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح دريم” على قناة “دريم” الفضائية اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء في دراسة الكتيبات ابتداء من العام الدراسي القادم بمراحل التعليم الأساسي مع وضع “أنشطة أكثر عمقا” بالمراحل المختلفة، مؤكدا أنه جاري العمل على هذه الكتيبات مع خبراء من وزارة التربية والتعليم.

وعن تطوير المناهج، أعلن حجازي أن جميع المناهج التعليمية بيتم مراجعتها حاليا لتؤكد على الهوية والانتماء الوطني والتسامح، مضيفا أنه سيتم تخفيف حجم مناهج العلوم والرياضيات.

وشدد على ضرورة تكاتف وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والازهر ووسائل الإعلام لتطوير التعليم.