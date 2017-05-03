أعلن مجلس أمناء حزب «المصريين الأحرار»، انتهاء كل التجهيزات لإجراء الانتخابات العامة للحزب، المقرر لها الجمعة المقبل، في مقر الحزب بقصر محمد محمود باشا بشارع الشيخ ريحان، على منصبى رئيس الحزب والأمين العام، وعضوية الهيئة العليا.

ومن المقرر أن يشرف على الانتخابات لجنة مستقلة، يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجرى تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدنى، وبحضور مندوبى الصحف والمواقع الإخبارية ومراسلى القنوات الفضائية، إعمالا بمبدأ الشفافية وتفعيلا وتقديرًا لدور وسائل الإعلام.

ويشارك في المؤتمر العام، جميع مؤسسى الحزب وداعميه، وعلى رأسهم رجل الأعمال، عضو مجلس الأمناء، نجيب ساويرس.

وكانت لجنة الانتخابات في الحزب، تلقت 192 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدًا، وترشح عضوان فقط على منصبي رئيس الحزب والأمين العام وهما (الدكتور محمود العلايلى وأحمد سامر).