كتبت “بولا كوكوزا” محررة الجارديان البريطانية والروائية صاحبة “كيف تكون إنسانا” تقريرا مؤخرا حول تراجع مبيعات الكتاب الإلكتروني عالميا بشكل “درامي” ! والأسباب التي أدت لصعود مبيعات نظيره الورقي من جديد. والميزة بالتقرير أنه جاء بالاستعانة بعدد كبير من خبراء وناشري الكتب في أوروبا وبريطانيا بالتحديد.

أما القراء فقد ذكروا أشياء لطيفة في علاقتهم بالكتاب الورقي من قبل حميمية استخدامه والقراءة فيه وطي الصفحات والمرور سريعا لصفحات لاحقة ووضع علامات بعينها في الصفحات أو بالهوامش، وسهولة الاستعارة من صديق أو جار؛ لكن الأهم أن ما نقرأه بالكتاب الورقي يصعب نسيانه بشكل أكبر بكثير من نظيره الإلكتروني.

لا شك أن الكتب الإلكترونية كانت تمتاز بالتكلفة الأقل وخفة حملها عبر أجهزة لوحية، انتشرت تطبيقاتها وأنواعها بالأسواق حول العالم، لكن الكاتبة تتأمل شخصيا الحال الذي وصل إليه جهازها اللوحي للقراءة والذي توارى خلف تلال الكتب والتي تكاثرت لدرجة تغطية المكتب ومسند السرير والأرضية، وكأننا إزاء “مدينة كتاب مصغرة”! أمر ممتع حقا، تقول الكاتبة.

وتبرز أرقام جمعية النشر أن مبيعات الكتب الإلكترونية قد انخفضت بنسبة 17% ، وازداد إنفاق المستهلكين على الكتب الورقية العام الماضي بدرجة ملحوظة.

قبل عشر سنوات، كان أمرا مبهرا يشبه المعجزة أن تحمل مئات الكتب بحامل بلاستيكي صغير بجيبك، لكن “سومرلي” الوكيل الأدبي للكاتب كورتيس براون، يؤكد أن الجميع يحب التكنولوجيا العصرية لا شك، لكن الناس ملت من القراءة الطويلة على الهواتف، وتريد أن تعود للورق! هذا أيضا من شأنه التوقف وأنت تقرأ والتأمل والتفكير .

وبالفعل، تراجعت مبيعات الكتب الإلكترونية ما بين عامي 2012 و2014، وفقا لستيف بومان مدير البحوث بمركز نيلسن.

وعودة للأسباب، فإن عنصر الجمال لا يغيب أيضا؛ إلى جانب تراجع تكلفة الكتب الورقية نتيجة اعتماد الناشرين درجات جودة أقل من الورق وتجهيزات الطباعة، حتى أن الصفحات تصاب بالصفرة إذا ما تعرضت للشمس. وقد “اكتشف الناشرون حبهم القديم للكتاب الورقي” هكذا يؤكد جيمس دوغ مدير دار النشر “وتر ستونس” التي قدمت رواية سارة بيري الجديدة The Essex Serpent وباعت طبعتها الخاصة بمناسبة الكريسماس نحو مليون نسخة ، وقد أكد أن الناس أحيانا يتابعون الكتاب إلكترونيا ومن ثم يشترون نسخته الورقية .

لكن هناك أمرا هاما ، وهو استغلال الكتاب جماليا في حملات الدعاية، فهو جزء من مقاهي الكتب ويتم تصويره بالمناظر الطبيعية ومع الكعك والزهور والأدوات المنزلية بل وحتى شواهد القبور! وهو أمر يصعب فعله مع كتاب إلكتروني. ونجد أنه حتى مجلات الأزياء الخاصة بالرجال أصبحت تهتم بإشارات من نوعية أن قراءة الأديب العالمي بروست لمدة خمس دقائق، تفرق كثيرا .

إن الناس كانوا يحبون القراءة ولذا يشترون الكتب، واليوم يحبون الكتب نفسها باعتبارها كائنات بعالمنا ، ويقول جنيفر راي مدير موقع إلكتروني يقوم بتصفيف وزخرفة الكتب قبل طباعتها أنه يعتقد أن الناس تحتفظ بالكتب أيضا بمنازلهم كقطع فنية وديكور .

وقال “لدينا تجربه قريبه من الموت” ، وتقول العمة ، مشيرا إلى الركود. ولكن ، ويضيف: “عندما تتعرض للضغط ، لديك لرفع اللعبة ، وهذا ما قد ذهب في

جميع انحاء الصناعة”.

وتؤكد إحدى الناشرات أن الإقدام على الكتاب الورقي كان مغامرة مميتة، ولكن هذا ما جرى حول العالم، وذكرت بخصوص كتب الأطفال أنها لا تشهد نشاطا بالسوق الإلكتروني بالرغم من امتلاك الأجيال الجديدة خبرة التكنولوجيا بشكل يفوق بكثير الأجيال السابقة. وهي أيضا تذكر أن معارض بريطانية للفنون أصبحت تضع الكتب للشراء عبر مكتبات مستقلة مختصة بهذا النوع ، وهي تؤكد : “نحاول توصيل القاريء بالمؤلف لجلب كتاب هام للحياة” .

كما تقوم معارض الكتب ببث الكتب المسموعة وهي فكرة تنجح خاصة بالكتب الأدبية، كالتي تحتوي على الأشعار. وأحيانا يقوم الناشر بعرض نسخة إلكترونية تمهيدا لنشر كتاب ورقي ، ضمانا لمبيعات أكبر، وهي فكرة تسويقية بامتياز، كما يحدث تماما مع الألبومات الغنائية لكبار المطربين.

ووفق دان فرانكلين المتخصص بالنشر، فإن 6% من مبيعات الكتاب عالميا تذهب للإلكتروني.,وفيما لا تزال بريطانيا تعد بسوق كبيرة للكتب الإلكترونية فإنها لا تتجاوز 3% بمبيعات باريس ، لكن الحقيقة التي تؤكدها إحدى الناشرات أنه مهما ذهب الناس للكتاب الإلكتروني فإنهم حتما سيشترون الورق .