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النيابة الإدارية: تحقيقات عاجلة في «تسريب الامتحانات»
النيابة الادارية

النيابة الإدارية: تحقيقات عاجلة في «تسريب الامتحانات»

2017-05-03 14:23:11

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، بفتح تحقيقات عاجلة، في تسريب امتحانات إعدادي وثانوي.

وكانت صفحة “شاومينج”، قد تداولت اسئلة وإجابات امتحانات إعدادي وثانوي.

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