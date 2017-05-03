أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، بفتح تحقيقات عاجلة، في تسريب امتحانات إعدادي وثانوي.

وكانت صفحة “شاومينج”، قد تداولت اسئلة وإجابات امتحانات إعدادي وثانوي.