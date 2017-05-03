صرح اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بأنه يتم حاليا دراسة إزالة التعديات الزراعية على مشروع وادي النقرة القومي شمال شرق المحافظة والذي تصل مساحته إلى 65 ألف فدان ، تنفيذا لتوجيهات المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الشأن.

وقال المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده مع مسئولي الأمن والزراعة والري والجهات المعنية - أنه جاري إعداد خطة للتعامل مع المتعدين على أراضي زمام ترعة وادي النقرة بإجمالي 11 ألف فدان لمنع زراعة القصب واتخاذ الإجراءات القانونية لتقدير قيمة الغرامات للمياه المخالفة بالإضافة إلى إزالة الزراعات المخالفة في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

وكلف اللواء حجازي مسئولي الري بإعداد خطة زمنية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة ترعة وادي النقرة لتلافي كافة التصدعات والتشققات بها ، لتعمل بالكفاءة المطلوبة عقب إزالة التعديات.

كما وجه المحافظ الجهات المعنية بإعداد تقارير بمقترحاتهم لوضع حل نهائي لمشكلة توفير مياه الري لأراضي مشروع وادي النقرة ، ليتم وضع تصور كامل بها لرفعها للمهندس إبراهيم محلب.

واستمع اللواء حجازي لآراء كل جهة مختصة والحلول والأفكار التي تساهم في التعامل الإيجابي والجاد وتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوي ، مع تلبية مطالب المنتفعين به سواء من المستثمرين أو شباب الخريجين ، لتوفير مياه الرى وأيضا مياه الشرب لهم.

وكانت أبرز المقترحات خلال الاجتماع قيام إدارة الري بتنفيذ خطة للتعامل مع المتعدين على أراضي زمام ترعة وادي النقرة بالعمل على إزالة فتحات الري المخالفة بالتنسيق مع الأمن ، وعمل محاضر دورية لتبديد مياه الري في الأراضي المنزرعة بالقصب سواء داخل الزمام أو خارجه والتنسيق مع مصانع السكر لتحصيل المخالفات طبقا لقانون الحجز الإداري ، ومنع التعاقد مع المتعدين على المشروع بوقف استلام محصولهم نهائيا ، مع تعميم نظام الري الحديث بالمشروع من خلال إلزام المنتفعين بتنفيذ شبكات الري الحديث وعمل محاضر للمخالفين.

واقترح مسئول هيئة التعمير بتقنين وضع اليد على المساحات المخالفة المتعدى عليها لإمكانية إلزام المتعدين بشروط الري المطلوبة فيما اقترح رئيس مركز نصر النوبة إزالة التعديات على حرم ترعة وادي النقرة الرئيسي والترع الفرعية ، بجانب تنظيم مناوبات الري بين مشروع شباب الخريجين وأراضي المستثمرين مع مراعاة وصول المياه للمرشحات ومآخذ مياه الشرب لخدمة المنتفعين.

واقترحت مديرية أمن أسوان حصر جميع المخالفات الواقعة على ترعة وادي النقرة بالتنسيق مع الري والزراعة وإعداد وتنظيم حملات لإزالة كافة التعديات ، مع إخطار الجهات المعنية بموعد تلك الحملات لتجهيز المعدات والقائمين على تنفيذ أعمال الإزالات.