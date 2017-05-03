قرر رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سحب مليون دولار من المخصصات التي تدفعها إسرائيل للأمم المتحدة ردًا على قرارها بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

وقال نتنياهو للدبلوماسيين الأجانب بحسب صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: “غالبيتكم أصغر مني، ولدتم في واقع كانت فيه القدس عاصمة لإسرائيل.. أنتم لا تعرفون واقعا آخر منذ أيام الملك داوود، لم ولن يكون واقعا آخر”.

وأضاف: “حان الوقت لإنهاء العبث. حان الوقت للاعتراف بالقدس عاصمة رسمية لإسرائيل، بشكل واقعي وليس فقط حسب القانون.. حان الوقت لنقل كل السفارات الرسمية إلى القدس”.