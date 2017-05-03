 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 03:08 مساءً
روابط سريعة
ارتفاع حصيلة تفجير اعزاز السورية إلى 27 قتيلا ومصابا
انفجار في سوريا - قصف

ارتفاع حصيلة تفجير اعزاز السورية إلى 27 قتيلا ومصابا

2017-05-03 14:21:17
متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بالريف الشمالي لحلب إلى 7 قتلى و20 مصابا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع قرب مسجد اليتيم وسط أعزاز القريبة من الحدود مع تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي في ريف الحسكة الجنوبي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مخيم الهول عند الحدود مع العراق إلى 46 شخصا بينهم أطفال ونساء ونازحون عراقيون..وفقا للمرصد السوري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3