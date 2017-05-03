ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بالريف الشمالي لحلب إلى 7 قتلى و20 مصابا.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع قرب مسجد اليتيم وسط أعزاز القريبة من الحدود مع تركيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، قد أفاد في وقت سابق اليوم بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي في ريف الحسكة الجنوبي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الارهابي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على مخيم الهول عند الحدود مع العراق إلى 46 شخصا بينهم أطفال ونساء ونازحون عراقيون..وفقا للمرصد السوري.