أثار القرار الذي اتخذه حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، بتغيير مسمى ذوي الاحتياجات الخاصة إلى “أصحاب الهمم”، وبدأ بالفعل في تنفيذه، إعجاب نشطاء وراد السوشيال ميديا، آملين أن تسير الدول العربية جميعها على درب المنهج وطريقة التفكير التي تسير عليها دولة الإمارات العربية الشقيقة .

” كوكب الإمارات الشقيق” هكذا أطلق عليها النشطاء، بعد الكثير من القرارت التي اتخذتها الدولة وتخطط لاتخاذها، وجميعها تصب في صالح المواطن الإماراتي وتصون كرامته وتراعي إنسانية، قبل أن تصب في صالح الدولة نفسها وتحافظ على اسمها ومكانتها بين دول العالم حيث مواكبة كل ما هو جديد وإدخال التكنولوجيا والإنترنت في جميع شئون الحياة .

شبكة الإعلام العربية ” محيط ” رصدت بعض القرارات والإنجازات التي اتخذتها الدولة في 2016 ، 2017، وجعل النشطاء يطلقون عليها هذا الاسم .

فبراير 2016 .. ” وزيرة السعادة “

ففي فبراير 2016، تم تعيين أول وزارة من نوعها على مستوى وتاريخ الحكومات في كل دول العالم، عينت على رأسها السيدة “عهود الرومي”، لتكون أول وزيرة دولة للسعادة .

كما تضمن التعديل الحكومي وقتها تعيين لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، والتي كانت أول امرأة تفتح باب تقلد النساء للمناصب الوزارية سنة 2004، فيما نصبت ابنة الـ22 ربيعاً شما المزروعي كوزيرة دولة لشؤون الشباب لتكون أصغر وزيرة في الإمارات.

أبريل 2016 .. ” أطول برج في العالم “

أعلنت شركة إعمار العقارية عن خطط لبناء برج جديد في دبي أعلى من برج خليفة، أطول برج في العالم حاليا.

ولم تعلن إعمار عن ارتفاع البرج المقترح، لكنها قالت إنه سيكون أعلى “بقليل” من برج خليفة الذي يصل ارتفاعه إلى 828 مترا.

ومن المقرر إنجاز المشروع الجديد، الذي تبلغ قيمته مليار دولار، قبل انطلاق معرض إكسبو دبي الدولي 2020”.

ويعمل على تصميم البرج الجديد المهندس الأسباني السويسري “سانتياغو كالاترافا فالز”، وهو تصميم مستقبلي حديث تدعمه شبكة من الكابلات.

مايو 2016 .. ” أول جبل صناعي في العالم “

كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشروع إنشاء أول جبل صناعي في العالم، بهدف تحقيق أقصى قدر ممكن للاستفادة من مياه الأمطار. ويشرف مجموعة من المتخصصين الأمريكيين على وضع تصميم وتصور للمشروع .

وخصصت الإمارات 400 ألف دولار تكلفة لمشروع بناء الجبل الصناعي، ويدور هدف المشروع بشكل أساسي حول فكرة بناء جبل، الأمر الذي يساعد على تشكل السحب، التي يمكن عبرها إتمام عملية الاستمطار عبر الطائرات المتخصصة، ما ينتج عنه زيادة في نسبة الأمطار.

يونيو 2016 .. ” أكبر محطة للطاقة الشمسية “

أعلنت إمارة دبي عزمها بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى ألف ميغاواط بحلول سنة 2030 ضمن استراتيجيتها لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن المشروع المزمع إقامته ضمن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية يتضمن مرحلة أولى بقدرة 200 ميغاواط يتوقع إنجازها بحلول أبريل 2021، على أن ترتفع إلى ألف ميغاواط بحلول 2030.

فبراير 2017 .. ” أنشاء مدينة متكاملة على المريخ “

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عن مشروع علمي يضع تصورا لإنشاء مدينة مصغرة متكاملة على كوكب المريخ، في إطار مساعيها لدخول السباق العالمي لإيصال البشر إلى المريخ. وخلال القمة العالمية للحكومات التي يشارك فيها وفود من 138 حكومة، أعلنت الإمارات دخولها بشكل رسمي للسباق العلمي العالمي لإيصال البشر للكوكب الأحمر خلال العقود القادمة من خلال مشروع “المريخ 2117”. و”يتضمن المشروع برنامجا وطنيا لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر” .

أبريل 2017 .. ” إنهاء المعاملات الورقية “

أعلنت إمارة دبي عزمها التوقف عن استخدام الورق في المعاملات الحكومية بحلول عام 2021، ما سيحفظ لسكانها الكثير من الوقت بعيداً عن إجراءات المعاملات الورقية.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، إن “دبي ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول 2021، في إطار رؤية تحوُّل حكومة دبي نحو النموذج الذكي” .

مايو 2017 .. دبي أول مدينة تطلق خط خاص بها

أطلقت دبي، الأحد 30 أبريل، خطا خاصا بها لتكون أول مدينة لديها خطها الخاص المصمم لتوحيد العالم من خلال قوة التعبير.

وكان هذا الخط نتيجة التعاون بين حكومة دبي ومايكروسوفت، حيث أُطلق باللغتين اللاتينية والعربية.

وقال الشيخ، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عند الإطلاق: “إن إطلاق خط دبي عالميا يعد خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا، كجزء من جهودنا المتواصلة لنحتل المرتبة الأولى في العالم الرقمي”.

مايو 2017 .. نقل كتل ثلجية من القطب الجنوبي

قالت وسائل إعلام، إن الحكومة الإماراتية، عازمة على نقل كتل جليدية ضخمة من القطب الجنوبي، إلى ساحل إمارة الفجيرة.

وذكر موقع “Arabian Business”، أن سبب نقل الكتل، يأتي كونها تعد مصدرا هاما للمياه العذبة، إضافة إلى تحسينها المناخ، وزيادتها لكمية هطول الأمطار بالمنطقة.

ووفقا للموقع، فإن ذوبان الكتل الجليدية، سيؤدي إلى تقليل ملوحة المياه في الخليج، واستعادة التوازن البيئي الذي أفسده عمل محطات تحلية مياه البحر في الإمارات.

كما يتوقع أن تجلب مناظر جبال الجليد أعدادا كبيرة من السياح لإمارة الفجيرة.