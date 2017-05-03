وفد من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية يزور هيئة قناة السويس2017-05-03 14:43:16
زار وفد من أكاديمية الحرب الجوية الباكستانية برئاسة اللواء طيار كمال صديقي قائد الكلية الحربية الجوية يرافقه عدد من أعضاء هيئة التدريس والدارسين بالكلية اليوم /الأربعاء/ هيئة قناة السويس، للتعرف على مشروعات التطوير بهيئة القناة بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وكان فى استقبال الوفد كل من المهندس أحمد شوقي عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة التحركات، والربان محمد فوزي مراقب الملاحة بالهيئة نيابة عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
وقد شاهد الوفد عرضا تقديميا عن مشروع قناة السويس الجديدة يوضح مراحل تنفيذ المشروع من التخطيط إلى التمويل في ملحمة بطلها الشعب المصري والتنفيذ في وقت قياسي خلال عام واحد، وأطلع الوفد على أهمية المشروع في استيعاب التطور المتوقع فى حركة التجارة العالمية ومواكبة التغيرات فى صناعة النقل البحري، ثم استمع إلي شرح تفصيلي عن نظام الملاحة بقناة السويس ودور القناة الجديدة في تطوير حركة المرور بالقناة وتقليل عدد ساعات الانتظار والعبور، مما يرفع من تصنيف قناة السويس عالميا.
وتعرف الوفد علي الفرص الاستثمارية في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، والذي يضم مناطق لوجستية وصناعية وتجارية، بالإضافة إلي تطوير عدد من الموانئ الواعدة بالمنطقة لخلق قيمة مضافة بالمنطقة، وإنشاء مشروعات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات، وخلق العديد من فرص العمل بما يخدم الاقتصاد المصري، وذلك باستغلال حجم البضائع الذي يمر بالقناة، والذي يصل إلى مليار طن سنويا.
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