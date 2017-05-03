"سوق.كوم" يحقق ضعف مبيعاته من الهواتف الذكية خلال فعالية العام الماضيالأربعاء، 3 مايو 2017 01:19 م
فيما يتهيّأ سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط لتحقيق نمو استثنائي، مدعوماً بإرتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، يسر سوق.كوم أن يكرر فعالية “مهرجان موبايلات مايو” لمحبي التكنولوجيا المتطورة، وذلك في الفترة بين 3 و 6 مايو. تتحول المنطقة سريعاً إلى مجتمع رقمي وتتمتع بواحد من أعلى معدلات استخدام الهواتف المتحركة في العالم، وتماشياً مع تلك التوجهات، تهدف فعالية “مهرجان موبايلات مايو” من سوق.كوم إلى توفير التقنيات المتطورة والمواصفات الرفيعة بسهولة أكبر للعملاء من خلال صفقات منافسة وعروض مدهشة.
وإلى جانب الصفقات الرائعة، يطلق سوق.كوم كذلك أجهزة حصرية خلال المهرجان. ومن أبرز الهواتف المبتكرة التي سيتم إطلاقها جهاز Infinix S2 في كل من الإمارات والسعودية و مصر، كما يتوفر جهاز سامسونج جلاكسي J3 بسعر حصري مدهش خلال “مهرجان موبايلات مايو”.
وعلق رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم: “يلتزم سوق.كوم بدعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، فيما تواصل الإلكترونيات الاستهلاكية، والهواتف الذكية بالأخص، نموها المستمر لتكون أكبر المساهمين في القطاع. يتمتع سوق.كوم بسجل باهر من النجاح في تقديم أبرز التقنيات المتطورة والعلامات التجارية العالمية للمنطقة، وتزويد عملائنا بأفضل العروض التي لا تضاهى خلال فعاليات التخفيضات. ونشعر بالفخر بدورنا في دعم مبيعات الهواتف الذكية عبر الإنترنت في المنطقة.”
وعقد سوق.كوم شراكة مع نخبة من أبرز العلامات التجارية للهواتف الذكية ومنها سامسونج وهواوي وإنفينكس ولينوفو وإنجوو وإل جي وغيرها * في جمهرية مصر العربية ، لتوفير الهواتف المتميزة بقيمة مذهلة. ولأول مرة على الإطلاق تتاح للعملاء فرصة الاستفادة من صفقات حصرية على أجهزة آبل، لتكون فعالية “مهرجان موبايلات مايو” المحطة المتكاملة للباحثين عن جهازهم الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن سوق.كوم يعد رائد نموذج البيع من المصنع إلى المستهلك مباشرة عبر شراكاته الفريدة، حيث يفتح المجال لتنوع المنتجات المقدمة للعملاء في الأسواق. ففي عام 2016 وخلال فعالية “مهرجان موبايلات مايو”، بلغت مبيعات سوق.كوم ضعفيّ مبيعتها من الأجهزة في المنطقة خلال شهر عادي عبر الموقع الإلكتروني.
يكتسب مهرجان موبايلات مايو شعبية وإقبالاً متزايداً في كل عام في أوساط الشباب ومحبي التقنيات في المنطقة، ومن المرتقب أن تساهم عروض سوق.كوم لهذا العام في تقديم أحدث وأفضل الهواتف الذكية للعملاء بنقرة واحدة.
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
الجزائريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى
يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى “الغرفة الأولى من البرلمان” للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات ...Wed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
بأمر القضاء.. برلمان الكويت لن يُحل
رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم ...Wed, 03 May 2017 09:31:25 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيرانWed, 03 May 2017 08:46:30 GMT