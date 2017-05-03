.. وخدمات آخري بالنوبارية الجديدة وبدر
الإسكان: تنفيذ رافع الصرف الصحى لـ "دار مصر" بـ6 أكتوبرالأربعاء، 3 مايو 2017 01:16 م
صرح المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بأنه سيتم تنفيذ رافع الصرف الصحى، وخط الطرد لمشروع (دار مصر) للإسكان المتوسط بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم طرح الأعمال فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وأوضح المهندس محمد عبدالحميد القصرى رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة أنه سيتم تنفيذ مدرسة تعليم أساسى نموذج (33 فصلا) بمنطقة الحى المتميز، كما سيتم تنفيذ سوق تجارية بالحى السكنى الثانى، مشيرا إلي أنه تم طرح الأعمال فى مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقى رئيس جهاز تنمية مدينة بدر “إنه سيتم تنفيذ وحدتين صحيتين بمنطقتى خدمات مركز المدينة والحى السادس (197 عمارة)، وتنفيذ سوقين تجاريتين صغيرتين (1 - 2)، بمنطقة خدمات مركز المدينة، منوها بأنه تم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكة إنارة الحى السكنى الأول ومدخل المدينة، وذلك فى 5 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء”.
ومن جانبه، قال المهندس أشرف فتحى محمود رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة “إنه سيتم استكمال تنفيذ مبنى حضانة بالحى السكنى الثانى، وتم الطرح فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء”.
وأوضح المهندس عادل سعيد النجار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أنه تم طرح توريد 200 صندوق لجمع القمامة، طبقا للمقايسة المرفقة بكراسة الشروط، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال من حساب مجلس الأمناء.
ولفت المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إلي أنه تم طرح أعمال رعاية وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة، وصيانة وحراسة شبكات الرى بالرش بالجزر الرئيسية والفرعية والميادين بالحيين الثالث والرابع والأماكن المجاورة بالمدينة طبقا للوحات المرفقة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
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