حالة من الرضا والإعجاب بتنظيم معرض الزهور لهذا العام سادت بين العارضين المشاركين فيه، مشيدين بالتنظيم وتلافي الإدارة لما واجهوه من مشاكل خلال فعاليات المعرض في السنوات السابقة، فضلا عن الإقبال المرتفع، ما جعل إدارة حديقة الأورمان تقرر مده لعدة أيام أخرى ليستمر حتى السبت المقبل السادس من مايو بعد أن كان مقررا له أن ينتهي اليوم.

ما يقرب من شهرين هي مدة انعقاد المعرض سنويا بحديقة الأورمان الذي يعد وجهة للأسر والشباب، ليس فقط من أجل ما يعرضه من زهور ونباتات ومستلزمات الحدائق، لكن كانت المنتجات الغذائية المعروضة من أسوان وغيرها من محافظات مصر سببا آخر لعدد من روداه، كذلك كونه معرضا للأعمال اليدوية والفنية.

أعمال فنية ويدوية

أحد هؤلاء الفنانين الذين وجدوا في معرض الزهور سبيلا للتواصل مع الجمهور كان يوسف مصطفى الشاب السكندري فنان الرسم بالرمل، والذي بدأ العمل بهذا النوع من الفن عام 2004 منذ 13 عام تقريبا، “أعجبت بفكرة تدوير الأشياء البسيطة لإنتاج لوحة فنية في إناء أو وعاء فكان ذلك أكثر شيء عملت به وأحببته فقررت امتهانه” يوضح بدء اهتمامه بالمجال.

ورغم كونه خريج كلية تجارة لكنه قرر العمل بالرسم، يقول إنه يشارك في المعرض لعامه الثاني على التوالي، يرى في المعارض أنها تحقق فكرة التسويق والتواصل مع الجمهور، يكمل “أشارك في معارض أخرى وأعرض أعمال على شواطئ الإسكندرية مثل النخيل فأجد إقبالا من المصيفين على هذا النوع من الرسم فبعد انتشاره الناس فهمته وأعجبت به”.

وعن تقييمه لمعرض الزهور لهذا العام أكد أنه “جيد وكان متميز بالأكثر خلال الأسابيع الأولى لكن حادث تفجير الكنيستين في أبريل الماضي جعل الإقبال ينخفض نسبيا، مضيفا “المعرض قادر على تسويق المنتجات لأن جمهوره من فئة تفهم طبيعة فني ويستوعبوه ويعجبوا به”.

ورأت راوية علي مديرة مؤسسة “شباب بتحب مصر” لعرض الأعمال اليدوية أن المعرض هذا العام كان مختلفا في كثرة رواده وتنظيمه وإدارة الحديقة كانت متعاونة بشكل كبير، وهو المكان الذي رأته أنه يوفر التسويق للحرفيين الذين لا يملكون أماكنا لعرض منتجاتهم المصنوعة يدويا، “نحن نساعدهم لتسويق منتجهم ونشارك في معارض أخرى ونحصل على دعم من بنك الإسكندرية”.

ورغم ارتفاع الأسعار قالت إن الإقبال على المنتجات المعروضة جيد لأنها أصلية ومنتجة يدويا ومن مواد بيئية، مضيفة “منتجات أخميم من الكتان والقطن صنعت على نول يدوي، الكوفرتة نبيعها هنا بـ235 جنيه وفي الخارج يصل سعرها لخمسمائة ونحن هنا وسيط فقط لا نتربح، ونشارك في معارض أخرى”.

منتجات أسوان

وكان للمنتجات الأسوانية وجودا بارزا في المعرض فهي لا تقتصر على البهارات والتوابل بل البلح استعدادا لشهر رمضان والحلوى والأسماك المملحة “الملوحة”، في حين أكد حيدر عمار ابن محافظة أسوان الذي اعتاد المشاركة في المعرض بشكل سنوي أنهم منذ أن بدأوا بمؤسستهم قبل عشرون عاما كان هدفهم الأول هو تبادل الثقافة والتواصل مع الجمهور لأن قطاعات عريضة لم تزر أسوان ومن زارها لا يأتي لها بشكل متكرر.

”لا يهمنا التعب أو المكسب بل نبيع هنا بنفس سعر أسوان ولا نحسب تكلفة النقل” يكمل عمار، مضيفا أن الاهتمام في السنوات الأخيرة بالطب البديل والعطارة أصبح أكبر لذلك أعلى المنتجات إقبالا هي جميع أنواع الأعشاب العلاجية والتخسيس والبهارات والتوابل للأكل فبعض الأسر تأتي لتخزن احتياجاتها منها سنويا، والكركديه والسوداني والبلح الأسواني استعدادا لرمضان والحلويات بشكل عام لأننا نصنعها من قصب السكر الخالص وليست سكريات مصنعة.

يتفق عمار مع الآخرين المشاركين في المعرض بكونه أكثر تنظيما ما جعل الإقبال أعلى من فئات مختلفة من جميع مناطق القاهرة الكبرى، “المعرض استقبل أسر وفئات مختلفة فهو على عكس ما يشاع لا يقتصر على الشباب فقط” يكمل، موضحا أن جميع العارضين أخذوا راحتهم والنظام أفضل والإدارة متعاونة فتغير بشكل إيجابي عن الأعوام الماضية.

وقال إن الحديقة حلت مشكلة سيارات النقل التي كانت تسير طوال اليوم وتحدث تكدس فضلا عن تأثير العوادم والأتربة على المعروضات، أما هذ العام خصصت مواعيد لدخول سيارات النقل بساعات محددة وساحات لسيارات الزوار، مضيفا “نشارك في معارض أخرى مثل الأسر المنتجة والتضامن الاجتماعي ومعارضنا الخاصة التي ننظمها من حين لآخر في أماكن مختلفة كان آخرها في فيصل وجامعة القاهرة”.

لجنة العارضين

وقال المهندس محمد شعلة مسئول جناح عطية شعلة بالمعرض إن هذا العام مميز من حيث التنظيم والإقبال والرواد فاختيارهم للنباتات والذوق العالي في التنسيق كان مختلفا، مضيفا أن العارضين يكملوا بعضهم البعض من حيث الأنواع والأحجام والأصناف فلا أحد يعمل لنفسه فقط.

وعن الأنواع الأكثر طلبا قال إنها الأعشاب والنباتات العطرية والطبية مثل النعناع والبردقوش والزعتر والروزماري والجنزبيل والمرمرية، والتي يبدأ سعرها من 5 جنيه حتى 25 جنيه أقصى حد في حالات الأحجام الكبيرة، مضيفا أن المركبات الموجودة في هذه النباتات مفيدة صحيا ونفسيا لكونها عضوية وخالية من الكيماويات.

وأضاف “نحن من أقدم المشاركين في المعرض، بدأنا به منذ أن كان في حديقة الأسماك بالزمالك منذ أكثر من 17 سنة، وانتقلنا بعده للمتحف الزراعي، ثم لحديقة الأورمان منذ 13 عاما تقريبا، لكنه منذ العام الماضي اختلف بعد أن شكلنا لجنة العارضين لاختيار ممثلين لنا وحددنا السلبيات ومشاكل واجهتنا وبدأنا في حلها”.

وأوضح أنه نتيجة لهذا التواصل بدأ الوضع يتحسن منذ العام الماضي، “كانت لدينا مشكلة عدم وجود حمامات كافية داخل الحديقة فضلا عن أنها كانت مهملة فنحن العارضين يصل عددنا لنحو ألف والزوار لا يقلون عن ثلاثة آلاف زائر يوميا فكان لا بد من وجود حمامات تكفي وجمعنا المال من العارضين وجهزنا حمامات لم تحل المشكلة جذريا لكنها قللت منها”.

وعن المشكلة الثانية، قال إنها كانت المياه لأن الحديقة مصدر مياهها الآبار الارتوازية، بعد أن كانت تعتمد على الخط الأول من بئر ضخم ولكنه أهمل لفترة كبيرة، فعملوا على بئر أًصغر فوقعت مشكلة في أن المياه تشتغل ساعتين صباحا وساعتين مساء، مضيفا أن الإضاءة أزمة أخرى لأن الحديقة في الأيام العادية بعد العصر لا توجد بها حياة وتظلم تماما فلم تكن الإضاءة كافية في ممراتها وساهمنا في حلها.

وأضاف إنهم عملوا على مشكلة تنظيم دخول وخروج السيارات، لأن فكرة الاعتماد على الباب الرئيسي فقط للدخول تحدث أزمة، “طالبنا بعمل باب جديد وهو الواقع أمام جامعة القاهرة فنظم الدخول والخروج أفضل، وبالتواصل مع المسئولين في الحديقة والوزارة حللنا تلك المشاكل” يضيف.

وتمنى أن تسعى الحديقة لتحسين وضعها بعد انتهاء المعرض واستكمال رصف الطرق غير الممهدة، “الحديقة بها نباتات نادرة وقديمة ويجب الاهتمام بها فهي في الستينيات والسبعينيات كانت رائعة لكنها أصبحت أسوأ” يضيف، مطالبا باستغلالها بشكل أفضل كما حدث خلال المعرض الحالي الذي أقيم به ثلاث حفلات، ونظمت المدارس رحلات للأطفال بعد أن كانت قد توقفت لفترة ويجب الاستمرار الاهتمام بعد انتهاء المعرض”.