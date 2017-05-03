السيسي يغادر إلى الإمارات في زيارة لمدة يومينالأربعاء، 3 مايو 2017 01:10 م
الرئيس السيسي يغادر القاهرة متوجهاً الي الإمارات في زيارة لمدة يومين
غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القاهرة متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة لمدة يومين.
ومن المقرر، أن يجري الرئيس السيسي، خلال زيارته إلى الإمارات، مباحثات مع قيادات الدولة، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الليبي.
وتأتي زيارة الرئيس السيسي، لدولة الإمارات، في إطار علاقات الأخوة الوثيقة بين مصر والإمارات، بما يساهم في دفع أفق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التنسيق بشأن سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية، بهدف تعزيز العمل العربى المشترك وحماية الأمن القومي العربي.
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