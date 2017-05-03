التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشارلز فيليبس الرئيس التنفيذي لشركة “إنفور” العالمية المُتخصصة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية الذكية لقطاع الأعمال، وذلك لبحث خطط أعمال الشركة الاستثمارية بمصر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حضر اللقاء أسماء حسني الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وقيادات الهيئة وقيادات الشركة بالهند ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

وخلال اللقاء أشار رئيس الشركة “إنفور” العالمية لأسباب اختياره لمصر كمقصد جديد لفروع الشركة حيث جاء من أهمها توافر الكوادر الفنية، والاستفادة من بيئة الأعمال الداعمة والنمو المستديم لقطاع تكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية الجارية والتي بدأت تظهر نتائجها.

وفي هذا الإطار أستعرض السيد الوزير الجهد الذي تبذله الدولة لتمكين الكوادر التكنولوجية لتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية لما تملكه من مهارات التكنولوجيات المتقدمة؛ وأكد سيادته على دور الوزارة والجهات التابعة لها في تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشروعات والتعاون مع الجامعات لتوفير قاعدة من الكوادر الممكنة تكنولوجياً لخدمة متطلبات الشركات التي تستثمر في مصر وتوفر فرص عمل متميزة. وأشار السيد الوزير إلى الحوافز التي تُقدم للمستثمرين بالمناطق التكنولوجية مشيراً إلى تعاقدات عدة شركات ومصانع عالمية رغبت في الاستفادة من هذه الفرص.

تأتي زيارة رئيس الشركة استجابة لدعوة المهندس ياسر القاضي التي قدمها له خلال لقاءاته بقيادات الشركة مارس الماضي بمدينة نيويورك حيث عقدت جولة المباحثات الأولى.

والجدير بالذكر أن شركة “إنفور” العالمية؛ تعمل في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات التكنولوجية لمؤسسات الأعمال ويعمل بها 15 ألف مطوّر وموظف منتشرين في 41 دولة ولديها 90،000 ألف عميل حول العالم.