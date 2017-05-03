النائبة سولاف درويش: تحاليل الزواج مضروبة و50% من المواليد بعيوب خلقيةالأربعاء، 3 مايو 2017 01:04 م
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء، مقترحا من النائبة سولاف درويش، تطالب فيه بالسماح بإجراء تحاليل المقبلين على الزواج فى معامل التحاليل الخاصة، ووقف إجرائها فى مستشفيات ومعامل وزارة الصحة.
وقالت سولاف درويش فى مقترحها: “التحاليل مضروبة، بدليل إن حتى الآن 50% من الأطفال المولودين مصابون بأمراض خلقية”، مشيرة إلى أن الدولة تدعم تلك التحاليل بـ100 جنيه لكل زوجين، أى بما يقارب 10 ملايين جنيه سنويا، وفق أعداد المتزوجين، مطالبة بتوفير تلك الأموال لعلاج المرضى، وإحالة إجراء التحاليل للمعامل الخاصة، على أن تُحاسب المعامل المخالفة إذا ما تم اكتشاف ولادة طفل مريض من نفس الزوجين.
وأكدت النائبة سولاف درويش، أن إجراء التحاليل فى المعامل الحكومية يجعلها إجراء روتينيا غير دقيق، ما يتسبب فى إتمام زيجات بشكل غير سليم، ينتج عنها أطفال مرضى ومصابون بعيوب خلقية، يتسببون فى معاناة للوالدين ويُحمّلون الدولة ميزانيات علاج ضخمة، كان يمكن توفيرها لو أن التحليل أُجرى بجدية وأخرج نتائج دقيقة تحدد هل من الصحى إتمام الزواج أم لا.
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