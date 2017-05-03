 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 01:23 مساءً
روابط سريعة
والد الشهيد «محمد وهبة»: مستعد أضحي بكل أبنائي
النقيب محمد وهبة كمين مدينة نصر

والد الشهيد «محمد وهبة»: مستعد أضحي بكل أبنائي

الأربعاء، 3 مايو 2017 01:07 م

قال اللواء طيار عادل وهبة، والد النقيب محمد وهبة، شهيد حادث كمين مدينة نصر، الذي وقع أمس الأول الإثنين، إنه علّم ابنه منذ نعومة أظافره، حب مصر والدفاع عن بلده، حتى آخر قطره من دمائه.

وأضاف “وهبة”، في تصريحات لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأربعاء، أنه على استعداد أن يضحي بجميع أبنائه للدفاع عن الوطن، داعياً الله أن يتقبله من الشهداء، وينزله منازل الصديقين والأبرار.

وتابع والد الشهيد محمد وهبة: “ابني البطل، هو الفائز، لأن الله اصطفاه ليكون شهيداً، بينما نحن الخاسرين”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3