قال اللواء طيار عادل وهبة، والد النقيب محمد وهبة، شهيد حادث كمين مدينة نصر، الذي وقع أمس الأول الإثنين، إنه علّم ابنه منذ نعومة أظافره، حب مصر والدفاع عن بلده، حتى آخر قطره من دمائه.

وأضاف “وهبة”، في تصريحات لبرنامج “صباح أون”، المذاع عبر فضائية “أون لايف”، اليوم الأربعاء، أنه على استعداد أن يضحي بجميع أبنائه للدفاع عن الوطن، داعياً الله أن يتقبله من الشهداء، وينزله منازل الصديقين والأبرار.

وتابع والد الشهيد محمد وهبة: “ابني البطل، هو الفائز، لأن الله اصطفاه ليكون شهيداً، بينما نحن الخاسرين”.