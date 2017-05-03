“الإمارات بلد الجميع، وخيرها للجميع”.. بهذه الكلمات علَّق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، على النتائج الخاصة بـ«استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي 2017»، الذي أجرته شركة الأبحاث العالمية «بين شوين آند بيرلاند ريسيرتش»، بهدف رصد آراء الشباب العربي في 16 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكتب حاكم دبي، في حسابه على «تويتر»، صباح الأربعاء: «اطلعت اليوم على نتائج استطلاع رأي الشباب العربي في 16 دولة عربية، والذي أجرته بيرسون مارستيلر للعام التاسع على التوالي، وعندما سئل الشباب العربي عن البلد الذي يفضلون العيش فيه، جاءت الإمارات أولاً، تلتها أمريكا، ثم كندا».

وأضاف حاكم دبي: «عندما سئلوا عن البلد النموذجي، الذي يودون لبلدانهم أن تحذو حذوه، جاءت الإمارات أولاً، وأجابوا أيضا بأن الإمارات هي البلد الحليف الأهم لبلدانهم».

ووجّه حاكم دبي تغريداته للشباب العربي، فكتب: «أنا أقول للشباب العربي.. الإمارات بلد الجميع، وخيرها للجميع.. وأحلام الشباب العربي هي أحلامنا في أن يعم الخير كل مكان في وطننا العربي».

ووفقًا لما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بالاستطلاع، فيعتبر «استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي» من أهم الأوراق البحثية التي يتم إجراؤها في الشرق الأوسط، وهو يوفر رؤى فريدة حول مواقف وتطلعات الشريحة السكانية الأكبر في هذه المنطقة.

ورصد الموقع الإلكتروني أن نسبة الشباب ممن هم دون سن 30 عاماً تشكل 60% من سكان العالم العربي وأكثر من ثلث السكان، أي ما يزيد على 100 مليون نسمة، تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، ويهدف الاستطلاع إلى «تقديم صورة واقعية حول مواقف هذه الشريحة المجتمعية المهمة، بما يتيح تزويد صناع القرار ومؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات ميدانية تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة ووضع السياسات السديدة».

ويعتبر الاستطلاع، وفقًا للمنشور على الموقع الإلكتروني، «الأكثر شمولية من نوعه لآراء الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة، حيث يغطي دول مجلس التعاون الخليجي الست (البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات)، وشمال أفريقيا (الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، وتونس) وشرق المتوسط (العراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين) واليمن؛ ولم يشمل الاستطلاع سوريا بسبب الصراعات الأهلية الدائرة في البلاد».