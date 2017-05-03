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"داعش" يهاجم مواقع لـ"الحشد" قرب منشأة نفطية شرقي العراق
داعش بانر ارهاب تطرف

"داعش" يهاجم مواقع لـ"الحشد" قرب منشأة نفطية شرقي العراق

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:57 م
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قال مصدر أمني عراقي إن تنظيم “داعش”  الإرهابي هاجم مواقع للحشد الشعبي قرب منشأة نفطية شمال شرق محافظة ديالى “شرق”.

وأوضح النقيب في الشرطة العراقية حبيب الشمري أن “عناصر داعش هاجموا مواقع للحشد الشعبي بالقرب من منطقة “نفط خانة” التي تضم منشأة نفطية باستخدام الاسلحة المتوسطة والصاروخية”.

وأضاف أن “قوات الحشد تصدت للهجوم واشتبكت مع عناصر التنظيم وتمكنت من حرق عربة عسكرية تابعة له، فيما وصلت لاحقاً تعزيزات من الجيش والشرطة إلى المنطقة”.

ومع أن ديالى “60 كم شرق بغداد” تعتبر خالية تماماً من “”داعش” إلا أن مسلحي التنظيم يتسللون أحيانا إليها خصوصا من هضاب حمرين شمال المحافظة الذي لا يزال يسيطر على أجزاء منها، فضلاً عن وجود خلايا نائمة، بحسب مراقبين.

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