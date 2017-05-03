بسبب الإسماعيلى
على جبر يغيب عن الامتحاناتالأربعاء، 3 مايو 2017 12:53 م
الأشهدت أول أيام امتحانات الفرقة الرابعة بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، غياب على جبر نجم دفاع نادى الزمالك، وذلك بسبب ارتباطه بمباراة فريقه اليوم أمام النادى الإسماعيلى، والمقرر لها السادسة والنصف من مساء اليوم باستاد بترو سبورت .
كما شهد الترم الثانى من العام الدراسى غياب اللاعب عن الكثير من محاضرات التدريب العملى بالمعهد، بسبب ارتباطه بمعسكرات المنتخب الوطنى ومباريات نادى الزمالك .
يذكر أن على جبر يدرس فى السنة النهائية بمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وقام بتأجيل الامتحانات فى الترم الأول بسبب بطولة الأمم الأفريقية، والتى حقق فيها المنتخب الوطنى المركز الثانى بعد الهزيمة فى المباراة النهائية أمام الكاميرون.
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