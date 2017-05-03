قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن العقوبات الغربية ألحقت بعض الضرر بروسيا لكنها في نفس الوقت أحدثت طفرة في القطاعات الاقتصادية الروسية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم عن بيسكوف قوله : “لقد تم إلحاق ضرر باقتصادنا لكن رب ضارة نافعة، لأن هذه العقوبات جلبت فوائد كبيرة حيث أعطت زخما لبرنامج إحلال الواردات في روسيا”.

وأضاف بيسكوف : إن العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية، أحدثت طفرة في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاقتصادية في روسيا.

ومنح الحظر الغذائي ، الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية في عام 2014 ، ميزة تنافسة للمنتجين الزراعيين في روسيا.