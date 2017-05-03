 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 01:26 مساءً
روابط سريعة
الكرملين: العقوبات الغربية أحدثت طفرة في القطاعات الاقتصادية الروسية
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية -روسيا

الكرملين: العقوبات الغربية أحدثت طفرة في القطاعات الاقتصادية الروسية

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:56 م
وكالات

قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن العقوبات الغربية ألحقت بعض الضرر بروسيا لكنها في نفس الوقت أحدثت طفرة في القطاعات الاقتصادية الروسية.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم عن بيسكوف قوله : “لقد تم إلحاق ضرر باقتصادنا لكن رب ضارة نافعة، لأن هذه العقوبات جلبت فوائد كبيرة حيث أعطت زخما لبرنامج إحلال الواردات في روسيا”.
وأضاف بيسكوف : إن العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية، أحدثت طفرة في القطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاقتصادية في روسيا.
ومنح الحظر الغذائي ، الذي فرضته موسكو ردا على العقوبات الغربية في عام 2014 ، ميزة تنافسة للمنتجين الزراعيين في روسيا.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3