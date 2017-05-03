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أول صور لقافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية منذ شهور
قافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية

أول صور لقافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية منذ شهور

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:50 م
وكالات

بثت وكالة “رويترز”، أول صور قافلة المساعدات الغذائية والطبية التى وصلت إلى بلدة دوما السورية المحاصرة، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر: “إن هذه القافلة تُعد الأولى منذ أكتوبر، مشيرة إلى أنها دخلت مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربى السورى إلى دوما، بواحد وخمسين شاحنة تحمل مساعدات إلى 35 ألف شخص”.

وقال مسئول فى الأمم المتحدة فى سوريا: “إن القافلة دخلت فى ساعة متأخرة من الليل تحمل أغذية وإمدادات طبية وإن المهمة لا تزال مستمرة”.

وكانت الأمم المتحدة قالت فى مارس: “إن القتال حول العاصمة السورية دمشق قطع المساعدات عن 300 ألف شخص فى ضواحى الغوطة الشرقية التى تسيطر عليها المعارضة والتى تحاصرها القوات الحكومية منذ 2013، وقالت الأمم المتحدة إن دوما لم تتلق أى مساعدات منها منذ أكتوبر وإن منطقة كفر بطنا لم تتلق أيضا أى مساعدات منذ يونيو”.

قافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية

قافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية

قافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية

قافلة مساعدات إنسانية تصل بلدة الدوما السورية

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