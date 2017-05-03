أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، وصول أولى شحنات “النفط العراقي”، البالغة 2 مليون برميل، 12 مايو الجاري.

ووفقاً لموقع “هيلين شيبينج”، تأتي الشحنة، ضمن الاتفاق الذي وقعته الهيئة المصرية العامة للبترول، مع وزارة البترول العراقية، من أجل تصدير 12 مليون برميل إلى مصر، على مدار عام.

ومن المقرر، أن يتم تحويل هذه الشحنات من خام البترول، إلى منتجات بترولية في مصر، لتوفير احتياجات الأسواق منها.